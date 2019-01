Zé Roberto träumt von einem "Spiel der Legenden"

Zé Roberto zeigte dabei, dass er’s immer noch kann und erzielte zwei Tore – eins per Freistoß. All das machte dem mittlerweile 44-Jährigen Lust auf mehr. "Die Idee, das Team der Legenden zu formieren, bietet die große Möglichkeit, im kommenden Jahr ein Abschiedsspiel in Deutschland, in München, zu machen", kündigte er am Rande der Partie in São Paulo im Gespräch mit der AZ an.