Der frühere Nationalspieler wirft dem Polen Egoismus vor. "Es scheint nicht unbedingt so zu sein, dass er für die Mannschaft, sondern effektiv nur 'Ich, ich, ich' denkt", schilderte Breitner seine Sicht der Dinge. Seiner Einschätzung nach, werden die Teamkollegen Lewandowskis Verhalten nur so lange tolerieren, wie der Pole mit Leistung überzeugt – auch in Champions-League-Spielen.