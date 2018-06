Nach ausgelaufenem Vertrag "FIFA 19" setzt ab September auch auf die Champions League

EA Sports hat im Rahmen der großen Spielemesse E3 den neuen Teil seiner beliebten "FIFA"-Reihe angekündigt. Der frische Ableger der Fußballsimulation soll am 28. September für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen und hat einige Neuerungen zu bieten. Besonders dürfte es Fans freuen, dass endlich die UEFA Champions League in "FIFA 19" spielbar sein wird. Die Lizenz hierfür lag bis vor wenigen Wochen bei Konamis "PES"-Reihe, doch der Vertrag lief im Mai nach zehn Jahren aus.