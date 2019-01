Doch FDP-Fraktionsvorsitzender Michael Mattar gibt nicht so schnell auf. "Die Verwaltung macht es sich zu einfach", meint er. "Besonders in Großstädten ist das Haustier für viele allein lebende, meist ältere Menschen ein treuer Begleiter und Freund. Viele Tierbesitzer haben den Wunsch, es nach seinem Ableben an einem würdigen Ort zu begraben. Eine kleine Gedenkstätte kann in der Trauerphase hilfreich sein."