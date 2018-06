Nach Aus für SEM Feldmoching Daglfinger Landwirte fordern: "Weg mit der SEM Nordost!"

Zum Argument, die SEM mit ihren eingefrorenen Bodenpreisen schütze vor Bodenspekulationen, können die Landwirte nur müde lächeln. Und berichten von einem Acker im Osten, der durch Vertragstricks seit 2012 - trotz erklärter SEM - schon zwei Mal weiterverkauft worden sei. Erst für zehn Euro pro Quadratmeter. Dann für 150. Und kürzlich für 330 Euro. Ein sattes Gewinnsümmchen.

Seit Januar 2017 hat die Stadt München nun dort ein Vorkaufsrecht. Aber auch das lasse sich clever aushebeln. "Die Stadt merkt so einen Verkauf nicht einmal, wenn man das gut einfädelt", sagt Anwalt Ziegler. Wie also stehen die Chancen für ein SEM-Aus auch für Daglfing? Bürgermeister Josef Schmid (CSU) hat kaum Zweifel. "Wenn die Kooperation mit den Bauern im Norden gut klappt", sagte er gestern auf AZ-Anfrage, "werden wir das im Osten wohl auch so machen."