Nach Auftritt mit Billy Joel Aerosmith-Star Joe Perry liegt im Krankenhaus

Aerosmith-Gitarrist Joe Perry (68) liegt im Krankenhaus - er war offenbar nach einem Auftritt mit Billy Joel (69) zusammengebrochen. Perry überraschte laut "Entertainment Weekly" die Zuschauer im Madison Square Garden in New York, als er für eine Cover-Version von "Walk This Way" zu Joel auf die Bühne kam. Allerdings hatte der Gig schlimme Folgen.