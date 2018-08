Nach Asthma-Anfall Nelson Müller bei Autounfall verletzt

Aufgrund der Hitze in den vergangenen Tagen habe der Koch schon länger mit seiner Asthma-Erkrankung zu kämpfen gehabt. Müller sei gerade auf dem Weg zu seinem Restaurant gewesen, um ein paar Sachen zu holen, als der Unfall passierte. Er wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise habe der TV-Koch keine schweren Verletzungen davongetragen. "Ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Nelson Müller hat aber Prellungen am Oberarm erlitten", so Fehrling weiter. Er soll noch heute wieder das Krankenhaus verlassen können.