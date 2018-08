Nach Antrag auf der Met Gala 2 Chainz feiert Hochzeit mit seinen Promi-Freunden

Promi-Auflauf in der Versace-Villa

Tauheed Epps, so der bürgerliche Name des Musikers, und Kesha Ward gaben sich am Samstag in Miami das Jawort. Location der Zeremonie war das 4-Sterne-Hotel Villa Casa Casuarina, die ehemalige Residenz von Star-Designer Gianni Versace (1946-1997). Dort schritt die Braut in einem Meerjungfrauen-Kleid mit langer Schleppe ihrem Verlobten entgegen, der in weißem Louis-Vuitton-Anzug auf sie wartete. Dazu spielte John Legends "All of Me", wie auf einem Instagram-Video zu hören ist.