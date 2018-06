Nach angeblichen Handgreiflichkeiten Daniele Negroni trennt sich von seiner Freundin Tina Neumann

Neumann postete in der Nacht auf Samstag eine Instagram-Story, in der zu lesen war: "Ich hoffe, alle Frauenschläger dieser Welt bekommen das Karma, das sie verdient haben". Gegenüber der Hamburger Morgenpost schildert Negroni den Vorfall anders: "Das Ganze war von Tina aufgebauscht. Eigentlich ist so gut wie nichts passiert. Die Polizei wäre nicht nötig gewesen", so der Sänger gegenüber dem Blatt.