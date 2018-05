Nach anderthalb Jahren Beziehung Kourtney Kardashian: Erster Red-Carpet-Auftritt mit ihrem Freund

Bei einem Empfang der Syrian American Medical Society in Beverly Hills am Freitag posierten die beiden für die Fotografen. Kourtney Kardashian trug ein schwarzes Kleid mit Fischnetz-Elementen, während Bendjima zu einem blauen Anzug graue Sneakers kombinierte. Das Event gab dem Paar Gelegenheit, in den Geburtstag von Benjima am 5. Mai reinzufeiern. An seinem Ehrentag lud Kardashian ihren Freund der "Daily Mail" zufolge zu einem Luxusflug im Privatjet ein - wohin die Reise ging, ist nicht bekannt.