Nach Absage von Stormy Daniels Zieht Meghans Halbschwester jetzt doch ins "Big Brother"-Haus?

Es wäre eine absolute Sensation und der Kensington Palast zittert mit Sicherheit bereits wieder: Nachdem Stormy Daniels (39) ihre Teilnahme an der britischen Variante von "Promi Big Brother" überraschend zurückgezogen hat, rätselt die Insel, wer nun als neues Zugpferd in den Container einziehen wird. Wie jetzt das Boulevard-Blatt "The Sun" erfahren haben will, stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Halbschwester von Herzogin Meghan, Samantha Grant (53), diesen Part doch einnehmen wird.