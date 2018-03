München - Auch knapp zwei Jahre nach dem Weggang von Pep Guardiola aus München pflegen die Bayern-Bosse nach wie vor ein gutes Verhältnis zu dem Katalanen. Die Aussagen aus dem neuen Buch von Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller Wohlfahrt, in denen er heftige Kritik an Pep Guardiola übt, kamen dementsprechend nicht so gut in der Chefetage des Rekordmeisters an.