Thomas Hoffmann ist "der Neue"

Der Neue, Thomas Hofmann, hat seit 2007 den Lehrstuhl für Lebensmittelchemie und Molekulare Sensorik an der TU inne, und ist für Forschung und Lehre vielfach ausgezeichnet worden. Seit 2009 ist der Hochschulmanager auch Vizepräsident des Bereichs für Forschung und Innovation. Ihm werden etliche Erfolge der TU in der sogenannten Exzellenzinitiative zugeschrieben – vor allem am Aufbau des Berufungs- und Karrieresystems „TUM Faculty Tenure Track“, das dem wissenschaftlichen Nachwuchs echte Aufstiegsperspektiven und frühe Unabhängigkeit bietet.