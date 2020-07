Elefanten gebähren meist nachts

Mit dem Wert des Hormons Progesteron in Blut und Urin lässt sich meist vorhersagen, wann das Elefantenbaby in etwa zur Welt kommt. Wenn der Wert schnell fällt, wird der Nachwuchs oft innerhalb von 48 Stunden geboren. Das passiert also relativ spontan. Aber eine feste Regel ist das auch nicht.