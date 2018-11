München - Der langjährige Geschäftsführer der Caritas, Norbert J. Huber, wird am Dienstag feierlich in den Ruhestand verabschiedet. "Norbert J. Huber hat in 20 Jahren als Geschäftsführer der Caritas München ein großes sozialpolitisches Netzwerk aufgebaut und seinen Geschäftsbereich mit über 150 Einrichtungen, Diensten und Projekten sowie 1980 haupt- und 1600 ehrenamtlichen Mitarbeitern erheblich weiterentwickelt", würdigt Caritas-Direktor Georg Falterbaum den 65-Jährigen. Allein 20 Kindertageseinrichtungen und fünf Freiwilligenzentren hat Huber seit 1999 aufgebaut.