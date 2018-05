Doch noch steht das "Finale" am Sonntag gegen den FC Arsenal an. Für die Terriers wird es im heimischen John Smith's Stadium vor 24.500 Fans ein Schaulaufen. Dass ausgerechnet Gunners-Teammanager Arsene Wenger in Huddersfield seinen letzten Auftritt hat, ist für Wagner "etwas Außergewöhnliches". Leider, so fügte er verschmitzt an, "wird sein letztes Spiel hoffentlich nicht so erfolgreich sein. Dafür werden wir alles tun."

