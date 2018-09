Mysteriöser Instagram-Account Daniel Küblböck: Sind das die letzten Bilder vor seinem Verschwinden?

Das plötzliche Verschwinden von Daniel Küblböck (33, "You Drive Me Crazy") lässt seine Fans fassungslos und mit vielen Fragezeichen zurück. Nach derzeitiger Faktenlage sprang der Künstler am Sonntag in den frühen Morgenstunden von der AIDAluna ins kalte Wasser vor der Küste Neufundlands. Eine sofort eingeleitete Suchaktion blieb bislang erfolglos, wird zur Stunde jedoch noch fortgesetzt.