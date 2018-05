MVV-Tarif Entscheidung um München-Zone vertagt

MVV-Reform: Die Finanzierung ist noch nicht geklärt

In Rathaus-Kreisen war die Rede davon, dass der Kompromiss noch an der Staatsregierung hänge. Die Stadt und die Landkreise seien sich nach einem Gespräch zwischen Reiter und Niedergesäß letzte Woche einig. Die Stadt sei zum Beispiel bereit, noch mehr Geld in die Hand zu nehmen, um die Preise für Streifenkarten stabil zu halten, wird erzählt. Reiter selbst teilte am Abend mit, es gehe nur noch um eine "abschließende Klärung der Finanzierungsfrage".