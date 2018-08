Bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zum Beispiel kann man sein Radl nur in der Innenstadt an jeder beliebigen Ecke abstellen. Außerhalb des Kernbereichs ist eine Rückgabe nur an den offiziellen Leihstationen möglich. Stellt man sein Radl trotzdem einfach irgendwo im Niemandsland ab, droht einem eine Vertragsstrafe in Höhe von 20 Euro. Die CSU fordert freies Abstellen in der ganzen Stadt.