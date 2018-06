MVG bittet um Geduld Gabalier-Konzert: Mögliche U-Bahnhofschließungen

Gabalier-Konzert: So fahren die U-Bahnen

Die U3 fährt von ca. 15 bis 19 Uhr doppelt so oft wie sonst, nämlich alle 5 statt 10 Minuten, zwischen Innenstadt und Olympiazentrum.

Außerdem ist fahrplanmäßig ab ca. 11.30 Uhr die U8 im Einsatz. Die Züge fahren alle 10 Minuten zwischen Sendlinger Tor, Hauptbahnhof, Scheidplatz und Olympiazentrum.

Zum Veranstaltungsende sind ebenfalls zusätzliche Züge unterwegs . Sie fahren in kurzen Abständen via U3 und U8 Richtung Innenstadt.

Die MVG warnt aber vor möglichen Engpässen am Konzertende, wenn tausend Fans in Richtung U-Bahn drängen. Der Bahnhof wird, sollte es zu voll werden, aus Sicherheitsgründen jeweils für mehrere Minuten geschlossen - so lange, bis wieder Platz für nachrückende Fahrgäste ist.