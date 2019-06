Die 37-jährige "Brisant"-Moderatorin sieht ihre heimliche Affäre von damals deshalb als ihren Lebensretter, wie sie jetzt gegenüber "Bild" gesagt hat: "In einer Liebessituation, als er mir über den Rücken streichelte, hat er ein Muttermal am Rücken entdeckt. Ich hätte das an der Stelle nie gesehen. Mein Lover hat mir quasi das Leben gerettet."