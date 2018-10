Mutter und Sohn Sascha Bigler: So ist es mit Mama Christiane Hörbiger am Set

Er ist der Sohn des österreichischen Filmstars Christiane Hörbiger (79, "Schtonk!") und deren zweitem Ehemann, dem Journalisten und Autor Rolf R. Bigler (1930-1978): Regisseur Sascha Bigler (50, "München Mord: Die ganze Stadt ein Depp"). Der gebürtige Schweizer pendelt zwischen der alten Heimat und der Wahlheimat USA hin und her. Vor allem zum Arbeiten kommt er nach Europa. Was dabei herauskommt, wenn Mutter und Sohn zusammen einen Film machen, zeigt der Thriller "Die Muse des Mörders", der am heutigen Montag (8.10.) um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird.