Nach vier Söhnen hat die Dänin Brigitte Nielsen am Freitag ein Mädchen entbunden. In "People" schwärmt die "Dschungelcamp"-Gewinnerin: "Wir sind überglücklich, unsere schöne Tochter in unserem Leben willkommen zu heißen. Es war ein langer Weg und jeden Teil davon wert. Wir waren nie verliebter." Die kleine Frida habe zum Zeitpunkt ihrer Geburt am Freitag rund 2.381 Gramm (5 lbs. 9 oz.) gewogen. Intensivmedizinische Betreuung wird häufig notwendig, wenn das Geburtsgewicht des Neugeborenen zu gering ist, das heißt unter 2.500 Gramm.