Mutig in Monaco Kris Jenner von Kopf bis Fuß in Versace

Am Sonntag hieß es wieder: "Sehen und gesehen werden" zum Formel-1- Rennen in Monaco. Denn wo, wenn nicht dort, treffen sich die Reichen und Schönen. Auch mit von der Partie: Kris Jenner (62), Momager des Kardashian-Jenner-Clans. Und die wählte für den Renn-Tag in Monte Carlo einen Look, den man so schnell nicht vergisst: Sie wurde zum wandelnden Barock-Gemälde.