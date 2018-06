"Mut zur Vergebung" Ndaba Mandela: So war das Leben mit Opa Nelson Mandela

"Ich möchte sicherstellen, dass die Leute nie vergessen, wer Nelson Mandela war", sagt Ndaba Mandela (37) im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Ab seinem elften Lebensjahr lebte er unter dem Dach seines berühmten Großvaters, dem legendären Widerstandskämpfer und ehemaligen Präsidenten der Republik Südafrika, Nelson Mandela (1918-2013). Was er von ihm lernen konnte, aber auch welche Schattenseiten das Leben unter seiner Aufsicht hatte, verrät der 37-Jährige in seinem neuen Buch "Mut zur Vergebung", das am heutigen Montag erscheint.