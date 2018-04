Schalke ist ja nicht irgendwer in der Bundesliga, und so richtete Lewis Holtby gleich einmal eine Kampfansage an die Keller-Konkurrenz aus Köln, Mainz und Wolfsburg: "Wir wollen das Unmögliche möglich machen. Ich habe die letzten Jahre mehrfach erlebt, was hier in den letzten Minuten alles möglich ist." Dass der Rückstand auf den Relegationsrang auf fünf Punkte schmolz (die Bundesliga-Tabelle), hatten die Hamburger vor allem dem Geniestreich von Hunt zu verdanken.