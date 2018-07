Muss er wieder ins Krankenhaus? Blink-182-Drummer Travis Barker in Unfall mit Schulbus verwickelt

Travis Barker (42), unter anderem Schlagzeuger der Band blink-182 ("What's My Age Again?"), wurde im kalifornischen Calabasas kürzlich in einen Unfall mit einem Schulbus verwickelt. Das berichtet das US-Promi-Portal "TMZ". Augenzeugen zufolge wollte Barker links abbiegen, als sein Mercedes von dem Bus gerammt worden sei. Da sich der Unfall am frühen Abend zugetragen habe, hätten sich keine Schüler an Bord des Busses befunden.