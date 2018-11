Musiker zu Gast im "Neo Magazin Royale" Nach Böhmermann-Abrechnung: Max Giesinger war "etwas verletzt"

Er bekam es erst am nächsten Morgen mit

Giesinger habe sich an diesem Tag früh hingelegt gehabt. Als er am nächsten Morgen aufgewacht sei, habe er "so 35 Nachrichten" auf dem Smartphone vorgefunden. Sein Sänger-Kollege Mark Forster (34, "Chöre") hatte demnach einfach nur "Aua" geschrieben. "Wenn du quatschen willst, ruf mich an", habe ein anderer Kumpel ihm angeboten. "Und ich wusste nicht, was passiert ist. Ich wusste es wirklich nicht" - bis sein Manager an die Hoteltür klopfte.