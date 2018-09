Musiker sprang von Kreuzfahrtschiff Die Suche nach Daniel Küblböck dauert an

Die Suche nach dem vermissten Daniel Küblböck (33, "You Drive Me Crazy") auf dem Seeweg nach Neufundland dauert weiter an. Wie die Reederei AIDA Cruises auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigte, findet derzeit im Seegebiet vor der kanadischen Küste eine intensive Suche in enger Zusammenarbeit mit der örtlichen Küstenwache statt. In den frühen Morgenstunden des 9. September sei eine Person über Bord gesprungen. "Bei der vermissten Person handelt es sich um Daniel Kaiser-Küblböck", teilte das Unternehmen weiter mit.