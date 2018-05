Musiker-Kollege erhebt schwere Vorwürfe Boyd Tinsley wegen sexueller Nötigung angeklagt

Schwere Vorwürfe gegen Boyd Tinsley (54): Der ehemalige Musiker der Dave Matthews Band ("Stand Up") ist einem Bericht des US-Portals "TMZ" zufolge wegen sexueller Nötigung angezeigt worden. Demnach soll Musiker James Frost-Winn Klage erhoben haben, nachdem er von Tinsley mehrfach belästigt worden sein soll. Gemeinsam waren sie seit 2007 in der Band Crystal Garden aktiv. Ab 2015 soll sich allerdings das Verhalten von Tinsley gegenüber Frost-Winn verändert haben. Zunächst beschränkte sich Tinsley angeblich auf Flirtversuche und machte ihm in Text-Nachrichten eindeutige Avancen.