Musik-Video zur Kampagne „Hamma alles! Hamma günstig!” - Culcha Candela für Lidl

Zielgruppenspezifischer Marketing-Mix

Die integrierte crossmediale Kampagne ist mit dem viralen Musikvideo "Lidl ist Hamma!“ auf Facebook und YouTube gestartet. In der Folge setzt Lidl auf einen zielgruppenspezifischen Content für alle Kanäle: Der erste TV-Spot der Kampagne lief am Sonntag, 16. September, es folgen Online- und Printmedien, Out-of-Home sowie Radio-Spots. Am Point-of-Sale sorgen beispielsweise Preisschildeinleger oder Deckenhänger für Aufmerksamkeit und weisen den Kunden auf aktuelle Aktionsangebote oder die Prospektständer hin.