2014 hatte Kandidat Marvin Albrecht (29) die letzte Rose der "Bachelorette" ergattert. "Wir sind inzwischen seit gut 1,5 Jahren getrennt, jeder von uns ist in einer neuen Beziehung und unsere Lebensmittelpunkte sind an verschiedenen Orten. Da verläuft sich der Kontakt automatisch", so Hofbauer weiter. Gerade haben sich auch "Bachelor" Daniel Völz (33) und seine Kristina (25) getrennt. Pauschalisieren und auf die TV-Show reduzieren könne man das Scheitern von TV-Lieben aber nicht, meint Hofbauer: "Jeder von uns war doch bestimmt schon einmal in einer Beziehung, bei der man dann irgendwann feststellt, dass es doch nicht der passende Deckel ist..."