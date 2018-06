"Murder Mystery" mit Adam Sandler Jennifer Aniston stürzt sich wieder in die Arbeit

Die 49-Jährige stürzt sich wieder voll in die Arbeit. In Montreal haben die Dreharbeiten für Anistons neuen Film "Murder Mystery" begonnen. Für die Netflix-Produktion steht sie gemeinsam mit Adam Sandler (51, "Kindsköpfe 2") vor der Kamera. Die beiden schlüpfen in die Rolle eines Ehepaares, das verdächtigt wird, einen Milliardär getötet zu haben. "Murder Mystery" ist die zweite gemeinsame Produktion der Hollywood-Größen. Die beiden standen bereits für die erfolgreiche Komödie "Meine erfundene Frau" (2011) vor der Kamera.