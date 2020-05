"Ein Obdachloser hat nicht mal eben zehn oder 15 Euro, um sich eine Maske zu kaufen", sagt Fabian. 3.500 Masken übergaben sie Freitagmittag an Puls M in der Aidenbachstraße. Von hier werden sie nach Bedarf verteilt. Um aktiv bleiben zu können, nimmt das Bündnis Spenden an.