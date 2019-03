Hund beißt Kind krankenhausreif

Am 22. November 2017 attackierte der Boxermischling der Verurteilten beim Gassigehen einen 13-jährigen Jungen. Der Hund war nicht angeleint, stürmte auf den Buben los und biss ihm den Oberschenkel – das Kind musste für fünf Tage im Krankenhaus behandelt werden. Später erhielt der Junge 2.000 Euro Schmerzensgeld. Die Angeklagte war mit einem späteren Zeugen unterwegs, als sich der Vorfall ereignete – dieser wusste also von Beginn an, dass der Hund nicht angeleint war.