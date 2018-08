Initiative will Flug auf die ISS ermöglichen

Mit einer Rakete ins All zu starten sei freilich eine andere Sache als ein Kleinflugzeug zu fliegen, sagt Randall. Man könne zwar im Notfall eingreifen, in der Regel habe man aber keine Kontrolle. Zudem sei der Körper anderen Belastungen und Kräften ausgesetzt. Randall möchte – wie die Meteorologin Insa Thiele-Eich – die erste deutsche Frau im All werden und zur Internationalen Raumstation ISS fliegen.