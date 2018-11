Macao - Es war ein Moment, in dem einem der Atem stockte: Die 17 Jahre alte deutsche Nachwuchs-Rennfahrerin Sophia Flörsch aus München ist auf dem engen und gefährlichen Stadtkurs von Macao am Sonntag schwer verunglückt. Die Bilder ihres Rennwagens, der mit weit über 250 Stundenkilometern abhebt und ungebremst durch die Fangzäune in mehreren Metern Höhe gegen Schutzplanken kracht, ließen das Schlimmste vermuten.