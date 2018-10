Streit zwischen Giulia Siegel und Verena Kerth

Grund: eine Liebeserklärung von Ludwig Heer. Der 37-Jährige schreibt zuvor auf Instagram, warum er seit zwei Jahren so unglaublich verschossen in seine Giulia ist. Unter anderem sei er verrückt nach ihr, weil sie auf dem Playboy-Cover war, eine bisexuelle Ader habe, Pornos gut finde und auch empfehlen könnte, eine Stadion-Dauerkarte habe, immer gut gelaunt und eine tolle Mutter sei sowie in jeden VIP-Bereich kommen würde.