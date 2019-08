Spanischen Medienberichten zufolge habe die Familie anlässlich des 43. Geburtstags von August Inselkammer einen Inselrundflug gebucht, berichtete die "Mallorca Zeitung". Die Familie kam demnach regelmäßig auf die Ferieninsel. Wie schon mehrmals zuvor habe sie in einer luxuriösen Hotelfinca nahe Manacor im Osten der Baleareninsel Urlaub gemacht, hieß es.

Erneuter Schicksalsschlag für Familie Inselkammer

August Inselkammer jun. (43) war Geschäfsführer der Firma "Isartaler Holzhaus", die Fertighäuser baute. Er leitete die Firma mit seinem gleichnamigen Vater, der im April dieses Jahres verstarb. Die Unternehmerfamilie ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt: Cousin Peter Inselkammer ist Wirt auf dem Oktoberfest, Onkel Franz ist mit seiner Frau Angela Chef der Brauerei Aying.

Bereits im Jahr 2014 hatte die Familie Inselkammer einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften: Damals starb Jannik Inselkammer, Mitinhaber der Augustiner-Brauerei, beim Heli-Skiing in Kanada. Er wurde von einer Lawine verschüttet.

Mallorca: Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez schrieb auf Twitter: "Meine Solidarität und mein Beileid für die Familien der Opfer dieses tragischen Unfalls." Balearen-Präsidentin Francina Armengol erklärte: "Wir sind besorgt und entsetzt über den Unfall. Unsere Gedanken sind bei den Opfern."

Die deutsche Firma Rotorflug Helicopters bestätigte den tödlichen Absturz eines ihrer Hubschrauber. "Die Unfallursache ist noch völlig unklar", teilte das Unternehmen mit Hauptsitz in Friedrichsdorf bei Frankfurt/Main mit. "Das Luftfahrt-Bundesamt sowie das Bundesamt für Flugunfalluntersuchung wurden bereits durch die Rotorflug informiert. Die Behörden nehmen die Ermittlungen auf." Rotorflug bietet laut Webseite Rundflüge über Mallorca an – auf drei Routen von 15 bis 30 Minuten für 87 bis 167 Euro.

Frau des Piloten muss Unfall mitansehen

Derweil kommen immer mehr Details zu dem Horror-Crash ans Tageslicht. Der Hubschrauber mit den Deutschen war demnach vom Flugplatz Son Bonet in der Nähe der Hauptstadt Palma gestartet, wo die bei Touristen beliebten Inselrundflüge üblicherweise beginnen. Das Ultraleichtflugzeug ging in Binissalem nordöstlich davon in die Luft. Besonders schrecklich: Die Ehefrau des erfahrenen Flugzeugpiloten, der aus Valencia stammt, musste den Zusammenstoß vom Boden aus mitansehen, wie mallorquinische Medien übereinstimmend schrieben.

Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz, da die Fluggeräte nach der Kollision in Flammen aufgegangen waren. Wrackteile des Helikopters lagen auf einer alten Landstraße, das Kleinflugzeug stürzte auf das Gelände einer Finca, wie Sebastià Oriol, Dezernent für Sicherheit der Gemeinde Inca, dem Lokalsender IB3 sagte. Nahe liegende Häuser seien nicht getroffen worden, so die Zeitung "Ultima Hora". Die Behörden nahmen Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Nach Unfall: Drei Tage Trauer in der Region

Unter den Bewohnern der Region herrsche Bestürzung, berichtete das "Diario de Mallorca". Ein Mann berichtete von einem "schrecklichen Knall". Augenzeugen seien mit eigenem Gerät zur Unglücksstelle gelaufen und hätten begonnen, die Flammen zu löschen, bevor die Rettungsdienste eintrafen. Zur Unfallstelle geeilte Ärzteteams hätten aber nichts mehr für die Verunglückten tun können.

Regionalpräsidentin Francina Armengol rief am Montag offiziell drei Tage Trauer in der Region aus. Am Montagmittag wurde am Regierungssitz von Mallorca eine Schweigeminute abgehalten, auch die Verwaltung der Nachbarinsel Ibiza beteiligte sich. Neben dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez haben mehrere spanische Spitzenpolitiker den Familien der Toten ihr Beileid ausgedrückt.

Video: Deutsche Familie stirbt bei Hubschrauber-Absturz

Karte: Hubschrauber-Unfall nahe der Stadt Inca

