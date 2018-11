Bei der Schadenshöhe kommt die Landeshauptstadt in der Statistik direkt nach Berlin und Hamburg. Die liegt bei einem durchschnittlichen Schaden von 2.540 Euro. Unklar ist allerdings, ob das an den bayerischen Luxuskarossen liegt oder an den Werkstätten, die in der Stadt ein wenig mehr verlangen, als auf dem Land. Die gute Nachricht: Bei nur einem Drittel der Unfälle kommen laut der Untersuchung von Generali Personen zu Schaden.