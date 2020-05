Von Zukunftsangst zunächst keine Spur

Mit einem Schlag war für mich jeder Tag ein Sonntag, von Zukunftsangst zunächst keine Spur. Ich brauche immer ein bisschen länger, um mir ein Bild zu machen. In diesem Fall um herauszufinden, wie gefährlich das alles ist. Jetzt trage ich seit sechs Wochen immer die Maske, wenn ich rausgehe. Vor knapp zwei Wochen habe ich dann von meinem Steuerberater erfahren, dass ich kein Anspruch auf Kurzarbeitergeld habe, weil ich die Altersgrenze überschritten habe und Rente beziehe. Das war ein Schock! Denn selbst zusammen mit meiner privaten Rente bleibt so einfach zu wenig übrig. Ich habe zwar in meinem Leben dank Lohn plus Rente noch nie so viel verdient wie in den letzten fünf Jahren, habe aber auch brav zurückgelegt für das Leben nach der Arbeit.