Münchner Seniorin wird zum Betrugsopfer

So auch in einem aktuellen Fall, von dem die Münchner Polizei gestern berichtete. Eine 74-Jährige hatte demnach über ein Dreivierteljahr hinweg immer wieder telefonisch Kontakt mit den Betrügern, die sie überzeugten, erhebliche Geldbeträge zu zahlen. Laut Polizei summierte sich das Ganze am Ende auf gut 50.000 Euro.