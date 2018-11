Flörsch, Tochter eines Rennfahrers, hat bis zu diesem verhängnisvollen Sonntag einen auf den ersten Blick unauffälligen Aufstieg hingelegt. Nachdem sie dem Kart entwachsen war, ging es in die Formel 4. In dieser Klasse schaffte sie es 2017 als erste Frau auf das Podium, in diesem Jahr folgte dann in der Mitte der Saison der Aufstieg in die Formel 3. Weil Flörsch erst einmal das Abitur machen wollte.

Flörsch die erste Frau beim Grand Prix

So unauffällig ihre bisherigen Ergebnisse waren, so sehr stach Flörsch aber heraus. Weil sie eben allzu oft das einzige Mädchen, die einzige junge Frau war, die mit der männlichen Konkurrenz um die Wette fuhr. Doch für Flörsch war immer klar, dass sie alles werden konnte. "Frauen können alles schaffen", sagt sie.

Flörsch will ein Vorbild sein, das sie selbst nie hatte. "Man bekommt immer wieder gespiegelt, dass der eigene Traum falsch ist. Man bekommt Blicke und Fragezeichen, die man als Junge nicht im Ansatz kennt", schrieb sie in einem Beitrag für das Karrierenetzwerk Xing einmal. Sie habe sich lange Zeit nicht richtig wohl gefühlt. Erst wenn ich "meinen Rennanzug anziehe und meine langen blonden Haare im Helm verschwinden lasse, ich in meinem Cockpit zu einer Rennmaschine werde" und die Grenzen zwischen männlich und weiblich verschwimmen, "erst dann bin ich in meinem Element".

Am 1. Dezember wird Flörsch 18 Jahre alt. Sie will in die Formel 1, sieht sich aber auch als ganz normalen Teenager. "Ich schminke mich und gehe auch gerne shoppen", sagt sie – und träumt davon, nach Bora Bora zu reisen und einen Bungee Jump zu machen.