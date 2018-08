München - Den 31. August hat sich natürlich auch Hasan Salihamidzic in seinem Kalender markiert. Am Freitag um 18 Uhr endet nämlich die Wechselfrist in der Bundesliga. Und auch in allen anderen europäischen Ligen schließt dann um spätestens 23.59 Uhr das Sommertransferfenster.