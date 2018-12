Grund für die Sperre waren Personen in den Gleisen. Die Bundespolizei erklärte auf Anfrage der AZ, dass auf Höhe des Ostbahnhofs Personen beobachtet worden waren, die in den S-Bahn-Tunnel reingelaufen waren. Aus Sicherheitsgründen wurde der S-Bahn-Verkehr zwischen dem Ostbahnhof und dem Rosenheimer Platz eingestellt und die Züge an den Bahnhöfen gehalten.