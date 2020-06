"Verband Sozialer Wettbewerb" vs. Cathy Humels: Wer bekommt Recht?

Dem widerspricht der VSW und hat Rechtsmittel eingelegt. "Hummels' Beiträge erwecken den Eindruck, dass die Beklagte einen Einblick in ihr Privatleben gewährt", erklärt der VSW auf ARD-Anfrage. Cathy Hummels will jetzt Klarheit: "Das sehe ich überhaupt nicht ein, dass ich solche Dinge, die ich aus freien Stücken empfehle, weil ich selbst davon zu 100 Prozent überzeugt bin, als Werbung kennzeichne. Ich möchte meinen Followern einen Gefallen tun. Ich möchte denen eine Dienstleistung anbieten, die sie auf meinen Account 'Cathy Hummels' bekommen. Warum soll ich was als Werbung kennzeichnen, wenn ich dafür gar kein Geld bekomme?"