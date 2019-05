Münchner Norden "Wings for Life World Run" am Sonntag: Busse werden umgeleitet

- Der MetroBus 50 wendet außerplanmäßig am Olympiazentrum statt am Olympia-Einkaufszentrum. Der Abschnitt Oberwiesenfeld -OlympiaEinkaufszentrum wird nicht bedient. Fahrgäste können auf die U3 umsteigen (Olympiazentrum - Oberwiesenfeld- OEZ).



- Der MetroBus 60 fährt nur bis zur Haltestelle Lassallestraße. Der Abschnitt Olympia-Einkaufszentrum – Dessauerstraße entfällt.



- Der StadtBus 143 endet vorzeitig am Georg-Brauchle-Ring. Die Haltestelle Olympia-Einkaufszentrum entfällt. Fahrgäste können zur U1 umsteigen.



- Der StadtBus 175 wird ab Fasanerie Bf. zum Olympiazentrum umgeleitet. Der Streckenabschnitt Merseburger Straße – Georg-Brauchle-Ring kann nicht bedient werden.



- Der StadtBus 176 und der Regionalbus 710 werden ebenfalls umgeleitet. Während der Sperrung der Dachauer Straße/Max-Born-Straße kann der Abschnitt Kristallstraße - Moosach Bf. von der Buslinie 710 nicht bedient werden, die Linie 176 wird in diesem Zeitraum eingestellt. Nach Freigabe der Dachauer Straße entfällt nur noch die Haltestelle Ferchenbachstraße.