"X-CESS GEHT IN RENTE", so nüchtern steht es auf der Facebook-Seite. Für die alten und ehemaligen Stammgäste ein Anlass, nochmal zurückzublicken auf einen Laden, der das Glockenbachviertel in den Nullerjahren prägte, als es dort noch (ein bisserl) wilder zuging als heute. Im X-Cess durfte jeder auflegen – und so wusste man eigentlich nie so richtig, wie der Abend auf den paar Quadrtatmetern zwischen der Tapete voller Frauen-Brüste und dem zugezogenen Samtvorhang laufen würde. Vor allem aber lag das auch an einem dermaßen exzessiven und bunt gemischten Publikum aus Studenten, Isi-Freunden, Linken, Trinkern, Nachbarn, Schwulen, wie man es in München fast nie findet.