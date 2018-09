Und schon in Spiel eins nach dem WM-Desaster in Russland ist es so weit. Mit Kimmichs Versetzung von der Außenlinie in die Schaltzentrale des Spiels hat Bundestrainer Joachim Löw das mit Abstand markanteste Signal in Sachen Neubeginn/Umbruch gesetzt. Der flinke, gedanken- und handlungsschnelle Umschalter Kimmich statt des wuchtigen Abräumers Sami Khedira: Das ist schon mal ein Ausrufezeichen. Eines, das womöglich auch auf den deutschen Rekordmeister abstrahlt.