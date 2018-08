Neu hinzugekommen ist übrigens, kaum zu übersehen, ein zusätzliches Zeichen am Boden: ein durchgestrichenes Fahrrad, mit zwei dicken, roten Balken. Geholfen hat aber auch das augenscheinlich nicht. Radständer in der Nähe wären aus Sicht der Fahrradfahrer sicherlich wünschenswert. Stellplätze in der City sind begehrt.